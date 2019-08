Biglietti Fiorentina-Napoli: prezzi e modalità di vendita

I biglietti del Settore Ospiti dell'Artemio Franchi per assistere a Fiorentina-Napoli, in programma sabato 24 agosto 2019 a Firenze (ore 20,45) e valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2019-2020, saranno posti in vendita a partire da lunedì 19 agosto alle ore 15,00, per soli tifosi fidelizzati del Napoli fino alle ore 23:59 di mercoledì 21 agosto. Nei giorni 22 e 23 agosto, fino alle ore 19,00, la vendita sarà libera, con titolo incedibile.

La vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Napoli è esclusivamente per il settore ospiti. Nei punti vendita della Regione Campania saranno in vendita tagliandi del solo settore ospiti.

Il costo del biglietto è di 35 euro.