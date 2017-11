Biglietti Feyenoord-Napoli, prezzi e modalità di vendita

Per la gara Feyenoord-Napoli, valida per il Group Stage di Champions League, in programma il giorno 6 dicembre 2017 in Olanda alle ore 20,45, in ottemperanza alle disposizioni della Questura di Napoli, la SSC Napoli comunica che dalle ore 10,00 di lunedì 27 novembre 2017, fino alle ore 14,00 di giovedì 30 novembre 2017 e, comunque, fino ad esaurimento dei posti, sarà disponibile la prenotazione di un voucher mediante download del relativo documento dal sito internet www.listicket.com in collaborazione con Listicket Gruppo Ticketone.

La procedura di acquisto on line genererà un documento stampabile che dovrà poi essere obbligatoriamente presentato ai botteghini n. 3 (cognomi con iniziale da A a L) e n. 5 (cognomi con iniziale da M a Z) dello stadio San Paolo il giorno lunedì 4 dicembre 2017, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, per essere sostituito, con il titolo valido per l’accesso al settore ospiti dello stadio “Stadion Feyenoord”, fornito dal Feyenoord, previa contestuale compilazione e sottoscrizione di un modulo informativo e presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, non sarà considerata valida la patente) e consegna di una fotocopia dello stesso, sarà consentito il ritiro del tagliando anche previa presentazione di delega dell’acquirente che dovrà allegare copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato.

Il prezzo del biglietto, spettante al Feyenoord e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione, e’ pari ad € 56,00 cui aggiungere la commissione di spettanza di Listicket per la transazione on line.

La SSC Napoli ha inoltre realizzato l'opportunità, d’intesa con la Questura di Napoli, di adottare un’ulteriore modalità di distribuzione dei tagliandi, attraverso l’intervento di primario tour operator, che metterà a disposizione dei tifosi della SSC Napoli che desiderano assistere alla gara, la possibilità di acquistare un pacchetto di viaggio, comprendente biglietto aereo su volo charter, i trasferimenti in autobus dall’aeroporto allo stadio e viceversa, ed il biglietto che da’ diritto ad assistere alla gara. D’intesa con SSCN il Tour Operator farà i suoi migliori sforzi per porre in vendita il pacchetto di viaggio ad un prezzo “calmierato” al fine di rendere disponibile un’opportunità che possa facilitare l’organizzazione della trasferta per i tifosi che intenderanno seguire la squadra.

Il tour operator, Reteuropa Viaggi e Turismo srl – Cis Nola, propone il pacchetto di viaggio, attraverso i seguenti operatori:

Reteuropa Viaggi e Turismo Nola (Na)

Ammirati Viaggi – San Giuseppe Vesuviano (Na)

Bolina Viaggi – Ottaviano (Na)

Sunset Travel – Volla (Na)

Furore Viaggi – Pianura (Na)

Mister White Travel - Napoli

Preparate le Valigie – Caserta