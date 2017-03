Empoli-Napoli, in vendita i biglietti per il settore ospiti

La vendita dei biglietti del settore ospiti per Empoli-Napoli, in programma domenica 19 marzo allo Stadio Castellani (ore 12,30) è iniziata lunedì 13 marzo alle ore 16 e terminerà inderogabilmente alle ore 19 di sabato 18 marzo.

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è riservata solamente a coloro che hanno sottoscritto la "Tessera del Tifoso" o siano in possesso di Card rilasciate in maniera conforme al programma varato dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive. L’acquisto dei suddetti tagliandi è consentito esclusivamente previa presentazione in originale delle tessere unitamente ad un documento d’identità. Come da Determinazione dell’Osservatorio nr. 39/2015 del 28 ottobre 2015 si informa che per i minori di anni 14 non è più necessario essere in possesso della Tessera del Tifoso per l’acquisto dei tagliandi per le trasferte (Come specificato dall’Osservatorio l’acquisto dei biglietti non potrà essere attuato direttamente dal minore di anni 14 bensì per tramite di un altro soggetto dotato di capacità di agire).

Prezzo del biglietto INTERO: € 25,00