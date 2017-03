Lega Serie A, la rottura: il Napoli e le big minacciano di lasciare

E se il Napoli lasciasse la Lega di Serie A? Un'ipotesi più che remota, eppure meno improbabile da quest'oggi. Le sei grandi del calcio italiano, Milan, Juve, Inter, Napoli, Roma e Fiorentina e con loro il Chievo, hanno lasciato i lavori dell'assemblea di Lega.

Uno strappo, durissimo pare. Adriano Galliani, che dei top club italiani si è fatto portavoce, parla addirittura di una “frattura insanabile”.

“Non è possibile trovare una soluzione e andare avanti con i lavori, noi rappresentiamo l'80 per cento dei tifosi in Italia – ha continuato Galliani – La governance è una foglia di fico, il problema è come al solito la ripartizione dei diritti televisivi. Il commissariamento? Non è affar nostro. Vadano avanti i club rimasti al tavolo, se vogliono andare avanti... Di certo non potranno decidere su questioni economiche, che sono preponderanti, perché ci vogliono 15 voti”. Slitta ancora l'elezione del presidente della Lega, dato che manca il numero minimo di voti necessario.

La società di Aurelio De Laurentiis era rappresentata dal direttore processi amministrativi e compliance Antonio Saracino, mentre oltre che Galliani per il Milan c'erano Marotta per la Juve, Gardini e l'avvocato Capellini per l'Inter, Mencucci per la Fiorentina e Gandini per la Roma.