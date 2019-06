ANTEPRIMA - Il rammarico di Beto: "Pentito di aver lasciato Napoli nel '97"

Nella stagione 1996-97 era l'idolo del San Paolo e i tifosi del Napoli non lo hanno mai dimenticato, ricordandolo sempre con grande simpatia ed affetto.

Joubert Araujo "Beto", nel corso di un'interivista rilasciata a Fox Sports, ha svelato tutto il suo rammarico per aver lasciato la maglia azzurra dopo un solo campionato all'ombra del Vesuvio.

"Mi è dispiaciuto, Stavo molto bene a Napoli. All'epoca segnai il gol che ci portò ai rigori in semifinale per poi andare a giocare la finale di Coppa Italia. Mi trovavo bene con tutti: tifosi, società, compagni. A tutti piaceva come giocavo e dopo soli 5 mesi lì mi rinnovarono il contratto per altri tre anni. Ma il mio manager all'epoca era Leo Rabello, che preferiva tornare in Brasile. Avevo la proposta del Gremio. I giocatori mi fecero dei cori per convincermi a rimanere a Napoli. Purtroppo decisi alla fine di andare via e oggi mi dispiace ancora molto di essere tornato dopo una sola stagione", ha raccontato l'ex centrocampista.

