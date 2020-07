Caroselli a Bergamo per la vittoria dell'Atalanta sul Napoli

Caroselli al termine del match al Gewiss Stadium, a Bergamo, per la vittoria dell'Atalanta sul Napoli per due reti a zero. Con tale vittoria i bergamaschi sono ormai ad un passo dalla seconda qualificazione consecutiva in Champions.

I cortei spontanei si sono sviluppati sia al centro che sulla circumvallazione. Ricordiamo che i tifosi non erano ammessi allo stadio ed è stato per loro dunque l'unica maniera di poter festeggiare la vittoria dei propri beniamini.