Doppio colpo dal Sassuolo? "Offerti 50 milioni per Berardi e Boga"

Secondo l'esperto di calciomercato Rai Ciro Venerato il Napoli avrebbe offerto il rinnovo contrattuale a Dries Mertens. Il calciatore belga, però, non sembra intenzionato ad accettare alle attuali condizioni. Per rimpiazzare il numero 14 e l'altro senatore in partenza Josè Callejon, il Napoli starebbe pensando a un difficile doppio colpo in casa Sassuolo.

Giuntoli starebbe infatti pensando di prelevare Domenico Berardi e Jeremie Boga, quest'ultimo tra i maggiori giovani talenti del nostro campionato. I due fantasisti sostituirebbero Mertens e Callejon e il Napoli avrebbe già formulato una prima offerta di 50 milioni circa, secondo Venerato.