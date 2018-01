Marotta su Politano: "Cessione al Napoli? Il Sassuolo non ha bisogno di vendere"

Stanno suscitando polemiche alcuni passaggi dell'intervista concessa da Beppe Marotta, Ad della Juventus, alla trasmissione "Calciomercato" di Sky Sport.

In particolare, Marotta si sofferma sulla presunta trattativa tra il Napoli – principale avversario dei bianconeri alla corsa al tricolore – ed il Sassuolo per l'esterno d'attacco Matteo Politano.

"Si tratta di un giocatore che serve al Sassuolo – spiega il dirigente juventino – Cederlo? Squinzi ha una società solida, non ha bisogno di cedere".

E in effetti il Sassuolo sembra si stia muovendo sui binari descritti da Marotta. Proprio oggi sono diventate di dominio pubblico le dichiarazioni del ds degli emiliani Guido Angelozzi: "La nostra filosofia è quella di non privarci dei giocatori migliori a gennaio – ha spiegato – è una linea guida consolidata. Abbiamo accontentato Gazzola, che è di Parma ed è rientrato a casa, ma per il resto non si muove nessuno".