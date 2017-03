Benzema, il messaggio per i napoletani: "Grazie per la vostra accoglienza"

"Siamo a Napoli! Grazie per la vostra accoglienza". Con questo messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, l'attaccante Karim Benzema ha voluto ringraziare i tantissimi napoletani che hanno accolto il Real Madrid al suo arrivo in città all'Hotel Palazzo Caracciolo, nel cuore della città.

Per Cristiano Ronaldo e compagni grande rispetto ed entusiasmo, al passaggio nelle strade del centro di Napoli.