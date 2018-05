Benny Carbone, ex Napoli ora vice di Zenga a Crotone: "Al San Paolo gli anni migliori"

Un beniamino del San Paolo torna sul prato di Fuorigrotta oltre vent'anni dopo: si tratta di Benito Carbone, numero dieci azzurro a metà degli anni '90, calciatore capace di entusiasmare con le sue giocate ad effetto. Carbone torna a Napoli con il Crotone, squadra per cui lavora come vice allenatore di Walter Zenga. Una gara decisiva per i calabresi, che per agguantare la salvezza devono espugnare il San Paolo. Su Instagram 'Benny' Carbone esprime il suo pensiero sulla partita, ricordando gli anni napoletani.



"Napoli: tappa fondamentale della mia carriera. Riecheggia ancora nelle mie orecchie il ritornello che la tifoseria partenopea mi dedicava: 'Prima Maradona, poi Gianfranco Zola, adesso Benito Carbone'. Napoli, gli anni più belli della mia carriera calcistica, gli anni in cui ho indossato la maglia numero 10, quella di Maradona, quella che ha pesato tanto ma che ho sempre difeso con onore. Napoli contro Crotone, il mio Crotone, la mia società che ha investito tutto ciò che si poteva per farci arrivare fin qui. Sarà una domenica che in qualche modo ricorderemo tutti. Per me sarà una giornata doppiamente ricca di emozioni, perché il mio passato e il mio presente si scontreranno, e mi auguro che il secondo abbia la meglio. Perché vorrei che anche il prossimo anno il Crotone giocasse contro il Napoli".