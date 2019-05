Benitez su Sarri alla Juventus: "È pronto, Napoli lo ha maturato"

Rafa Benitez in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', ha toccato diversi argomenti, tra cui la possibilità che Maurizio Sarri possa andare alla Juventus e la finale di Champions League, che vedrà protagonista il "suo" Liverpool.

"Penso che sia pronto - ha spiegato l'ex allenatore azzurro a proposito sul toscano - Napoli lo ha maturato e anche andare in panchina in tuta è un aspetto facile da cambiare. Si è visto in finale di Europa League, è arrivato in divisa e comunque non sono queste le cose che fanno la differenza, ma il lavoro. È normale che ci voglia del tempo. L'ha detto anche lui: 'Ora vedo la mia squadra'. Per i primi sei mesi a Londra non si è visto il Sarrismo. Nessun allenatore ha la bacchetta magica".

"Il Liverpool parte favorito, ma meno di quanto si possa pensare - ha poi aggiunto sulla finale di Champions - La finale dello scorso anno darà tranquillità ai giocatori di Klopp. Sanno cosa è andato storto e cosa devono fare per evitare di ripetere gli errori fatti a Kiev col Madrid. È un vantaggio, ma di nuovo penso che dall'altra parte Mauricio dirà ai suoi che non hanno nulla da perdere. È la prima finale della storia del club (il Tottenham, ndR), chiaro che la vorranno vincere e se alzeranno la coppa sarà qualcosa di storico e meraviglioso, però se la dovessero perdere nessuno rinfaccerà loro nulla. Il Tottenham scenderà in campo con meno pressione".