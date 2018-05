Benitez non pensa al Napoli: "La mia priorità è l'Inghilterra"

Benitez, con la vittoria del suo Newcastle contro il Chelsea, ha posto fine alla rincorsa Champions del team di Conte.

In una lunga intervista rilasciata a CalcioNapoli 24, lo spagnolo è tornato a parlare del Napoli: "Ho un rapporto importante con la città e con molti calciatori. La squadra ha giocato ad un livello alto, è un peccato che non sia arrivato un titolo. La Juve è forte, ma noi contro di loro abbiamo vinto un titolo. Per batterla devi essere vicino alla perfezione. Non ho parlato con De Laurentiis, ho un contratto con il Newcastle e sto parlando con loro per il rinnovo. Devo gestire la famiglia, per quello decisi di venire in questo team anche se in Championship. La priorità è restare in Inghilterra".