Benitez: "Finale di Istanbul indimenticabile, ma anche la coppa vinta con il Napoli lo è"

Rafa Benitez non dimentica i suoi anni al Napoli e nel corso di una lunghissima intervista rilasciata al noto quotidiano sportivo spagnolo "As" ha ricordato le vittorie in azzurro, paragonandole addirittura alla Champions League vinta con il Liverpool a Istanbul contro il Milan.

"Istanbul è un momento indimenticabile della mia carriera per come si è sviluppato. Ma anche vincere la coppa con il Napoli è stata un'emozione speciale. Così come l'Intercontinentale con l'Inter e i campionati e la Uefa vinta con il Valencia", ha raccontato il tecnico del Newcastle.

"Quando smetterò di allenare - ha aggiunto Benitez - la gente si ricorderà del mio Liverpool, del mio Valencia e del mio Napoli. Quello che mi sorprende è che alcune persone dicono che sono un difensivista".

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!