Benevento in Serie A, il messaggio di De Laurentiis e del Napoli: "Bentornati!"

Il Napoli dà il bentornato in Serie A al Benevento. Sia il club partenopeo che il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, via social, hanno voluto esprimere tutto il loro compiacimento per il ritorno della squadra sannita nella massima serie, centrato con ben 7 turni d'anticipo.

"Complimenti Benevento calcio. Bentornati in Serie A, ci rivedremo presto", il tweet della società azzurra.

"Bentornato amico mio. Applausi a Oreste Vigorito e al suo Benevento", il messaggio di De Laurentiis.

Complimenti @bncalcio 👏

Bentornati in @SerieA, ci rivedremo presto 😊 pic.twitter.com/hs5L0q6Dr3 Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. June 29, 2020