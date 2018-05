Benatia provoca i tifosi del Napoli: «Sparate adesso i fuochi»

Continuano le provocazioni di Medhi Benatia ai tifosi del Napoli. L'occasione del gol di Koulibaly a Torino, in cui fu lui a perdere la marcatura del senegalese, sembra averlo segnato tanto che ogni impeto di festeggiamento si tramuta in una frecciata ai partenopei. Ieri sera durante i festeggiamenti con i suoi compagni non ha perso l'occasione per lanciare l'ennesimo messaggio ai tifosi del Napoli.

«Sparateli adesso i fuochi d'artificio, ma per davvero» ha detto il difensore bianconero calcando la mano in una story di Instagram del compagno di squadra Blaise Matuidi. Un chiaro riferimento ai festeggiamenti dei napoletani in tutta Italia dopo la vittoria contro la Juventus a Torino di cui lui fu protagonista in negativo.