DALL'INGHILTERRA - "Il Napoli sul calciatore funambolo, star di Youtube"

Il Napoli sarebbe interessato Yasin Ben El-Mhanni, vera e propria stella di Youtube e attualmente calciatore del Newcastle. A scriverlo è il noto quotidiano inglese "The Sun".

Il 22enne esterno d'attacco, inglese di origini marocchine, è una conosciutissima star mondiale del web per alcuni video virali in cui si esibisce in numeri funambolici con il pallone.

Il calciatore sembra destinato ad avere pochissimo spazio con Rafa Benitez e dovrebbe, dunque, lasciare i 'magpies' in prestito nei prossimi giorni.

Sulle sue tracce - secondo 'The Sun' - oltre al Napoli ci sarebbero anche Leicester e Brighton.