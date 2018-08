Belotti-Napoli, parla il ds del Torino: "Gli azzurri non ce l'hanno mai chiesto"

"Il Napoli su Belotti? Non c'è nulla di vero. Gli azzurri non ce l'hanno mai chiesto. Con Cristiano Giuntoli ho un ottimo rapporto e non mi ha mai chiamato, se non per Sirigu nei mesi scorsi. Poi il calciomercato è strano". Così il ds del Torino Gianluca Petrachi, ai microfoni di Sportitalia, ha risposto alle voci sul futuro del centravanti granata Andrea Belotti.

Sulla valutazione dell'attaccante della Nazionale, Petrachi ha aggiunto: "Quanto vale Belotti? E' il mercato che fa il prezzo...".