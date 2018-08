Belotti cambia agente: aperta la pista Napoli

Continua a rimanere aperta la pista Belotti per il Napoli. Nelle ultime ore un dettaglio è trapelato dall'entourage del centravanti del Torino che potrebbe essere uno spiraglio per la società azzurra. Il “gallo” è ai ferri corti con il suo agente Lancini e sembra che si stia facendo assistere da un pool di professionisti in attesa che scada la procura. La notizia è stata data dal sito Calcionapoli24.

L'obiettivo del centravanti della Nazionale è quello di cambiare squadra e guadagnare almeno il doppio dello stipendio attuale, un milione e mezzo di euro. Il Napoli non ha ancora presentato una vera e propria offerta al presidente del Torino, Urbano Cairo. Il prezzo del cartellino del giocatore si aggirerebbe intorno ai 65 milioni di euro. Le indiscrezioni intorno all'ambiente Napoli parlano di una richiesta specifica di Ancelotti dopo la sconfitta rovinosa con il Liverpool.