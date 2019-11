"De Laurentiis decida cosa vuole fare da grande: la società così com’è non può reggere"

Il noto giornalista economico napoletano de "Il Sole 24 Ore", Marco Bellinazzo, ha analizzato il momento sportivo e societario del Napoli con un lungo post su Facebook.

"Ecco cosa mi aspetterei dal Napoli - scrive Bellinazzo - per salvare la stagione: multare i giocatori trattenendo il 5% dello stipendio per dimostrare fermezza ma aprire al "dialogo". Se qualcuno si rivolge al collegio sindacale (entro questo limite è il calciatore a dover attivare l’iter) però va fuori squadra".

"Il presidente De Laurentiis - prosegue il giornalista napoletano - decida finalmente cosa vuole fare da grande: la società così com’è non può reggere a certi livelli. Investa e trasformi il Napoli in un’azienda (con impianti e governance) internazionale oppure venda a un prezzo equo. Galleggiare in questo calcio significa affondare".

"Un allenatore come Ancelotti - conclude Bellinazzo - deve essere il manager sportivo della squadra: a Napoli non ha campioni da gestire. Per colmare il gap al Napoli servono un gioco e una determinazione al di sopra della media. Se non è in grado di infonderli si faccia da parte per rispetto alla sua storia. E risolva gli equivoci familiari su chi comanda. Non più alibi a nessuno".