Verso Napoli-Juve: polemiche su Barzagli dopo la foto circolata in rete

Sta provocando molte polemiche in rete la situazione relativa ad Andrea Barzagli, che sabato scorso aveva lasciato il ritiro della Nazionale in anticipo per "motivi personali".

Il difensore della Juve, poche ore dopo, è stato immortalato in una foto locale di Riccione e pubblicata su Instagram in piena notte dal dj Gippo.

Lo stesso dj ha poi voluto chiarire la questione ai microfoni di Gazzetta.it: "Prima di tutto voglio dire che Andrea si trovava a cena nel locale insieme alla moglie e ai suoi bambini, ed è giusto chiarire che stiamo parlando di un ristorante con un ambiente molto delicato accompagnato da una leggera musica di sottofondo. Seconda cosa, ma molto importante: la foto è stata scattata intorno alle 22 quando la famiglia Barzagli era a cena. Io l'ho postata sui social molto più tardi, quando sono rientrato a casa dopo la serata di lavoro. E quando Andrea e la sua famiglia erano già a casa a dormire".

La Juve, in ogni caso, in vista del match contro il Napoli, usufruirà del rientro anticipato, oltre che dell'ex Campione del Mondo 2006, anche di Pjanic, Higuain e Dani Alves, questi ultimi due fermati da una squalifica.