Napoli Primavera, esonerato il tecnico Baronio

La SSC Napoli comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della squadra Primavera Roberto Baronio.

Fatale per il tecnico l'ultima sconfitta in campionato contro il Pescara. Gli azzurrini sono ultimi in classifica e rischiano concretamente la retrocessione.

"La società - si legge sul sito ufficiale del club partenopeo - ringrazia l'allenatore per l'impegno e la professionalità profusi in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale".