De Laurentiis figlio esonera Cornacchini: a Bari può arrivare Baroni

La SSC Bari comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il signor Giovanni Cornacchini e il suo secondo Tommaso Marolda. La Società ringrazia mister Cornacchini per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata, con il grande obiettivo del ritorno tra i professionisti, centrato nella scorsa stagione".

Con questo comunicato il Bari, presieduto da Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, ha esonerato il tecnico Cornacchini, che ha guidato la squadra in questo amaro inizio stagionale nel girone C di serie C. In cinque gare il Bari ha accumulato soli 7 punti - nonostante i pronostici che la vedevano tra le favorite del girone - ed è all'undicesimo posto. Cruciale la sconfitta dell'ultima giornata, maturata a Francavilla.

Al posto di Cornacchini potrebbe arrivare uno tra Marco Baroni (ex giocatore del Napoli) e Fabrizio Castori.