Bargiggia sull'episodio ai danni di Malfitano, esplode la polemica su Twitter

Polemiche su Twitter per i commenti del giornalista Mediaset Paolo Bargiggia all'episodio che ha visto vittima il noto giornalista napoletano Mimmo Malfitano, la cui auto è stata gravamente danneggiata nella notte tra sabato e domenica.

"Solidarietà piena! A questo porta il tifo becero. Se pubblicassi i messaggi di morte e violenti che mi arrivano dai tifosi del Napoli. Solo perché non la pensi come loro. Solo perché gli hai detto che Higuain non rinnovava e che la Juventus vince perché più forte. Sarebbe forse ora che la Polizia di Stato cominciasse a controllare il flusso e l’identità di certi messaggi che arrivano in posta. Da oggi per solidarietà al collega Malfitano giro tutto alla Polizia Postale. Sono talmente delinquenti che per loro è normale minacciare i giornalisti rovinando le macchine di proprietà! Per il lavoro che faccio e per come lo faccio c’è sempre qualcuno scontento. Ma livello delinquenti da tastiera Napoli mai", scrive Bargiggia in più tweet.