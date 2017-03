Bargiggia: "Sarri buon allenatore ma con una mentalità da provinciale"

"Sarri è un buon allenatore ma con una mentalità da provinciale: si lamenta per match alle 12.30! Nei tornei più ricchi è così da una vita. Come tutti i club il Napoli lo paga bene grazie ai soldi delle tv che vendono match anche alle 12.30! Cultura sportiva e rispetto zero!".

Così il giornalista di Sport Mediaset Paolo Bargiggia si è espresso su Twitter circa le dichiarazioni del tecnico del Napoli Maurizio Sarri sugli anticipi domenicali delle 12,30

"Non lo si può dire perché giocano tutti a quell'ora - ha aggiunto Bargiggia - . E da tempo all'estero dove vendono meglio diritti in oriente".