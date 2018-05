Bargiggia contro De Laurentiis: "Napoli favorito dagli arbitri"

Una risposta alle parole pronunciate ieri dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che lamenta favori arbitrali alla Juventus che le avrebbero dato intorno agli 8 punti (e quindi lo scudetto ai danni del Napoli), è arrivata dal giornalista Paolo Bargiggia di Premium Sport.

"Le dichiarazioni di De Laurentiis sugli arbitri sono da stigmatizzare. Il Napoli ha ricevuto almeno tre favori – spiega – e sono: rigore a Udine per fallo che era di Maggio e non di Angella, mani di Mertens a Crotone e rigore generoso dato a Callejon al San Paolo contro il Bologna sul punteggio di 1-0 per la squadra di Donadoni".