Bargiggia rivendica l'esclusiva: "De Laurentiis scontento di Ancelotti". E chiede le scuse del Napoli

Secondo il cronista sportivo Paolo Bargiggia i rapporti tra Ancelotti e Aurelio De Laurentiis si sarebbero incrinati. Una notizia che Bargiggia rivendica, ricordando quando il Napoli rispose in maniera critica a un suo tweet. "Lo dico e lo scrivo da mesi: che De Laurentiis non fosse troppo contento di Ancelotti l' avevo dichiarato la scorsa settimana in radio. Qualcuno adesso, a partire dal Napoli, chiederà scusa per gli attacchi che ho ricevuto? Sarete uomini?", scrive Bargiggia.