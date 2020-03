Barcellona-Napoli, incognita viaggio per gli azzurri: le ipotesi

C'è un problema in più per il Napoli in vista della trasferta europea a Barcellona, in programma la settimana prossima. La Spagna, infatti, ha sospeso i voli dall'Italia per l'emergenza Coronavirus.

Proprio in queste ore la Roma non è riuscita a raggiungere Siviglia per il match di Europa League, non avendo ricevuto l'ok dal governo iberico.

La speranza, a questo punto, è che nei prossimi giorni si possa trovare un accordo tra autorità per consentire alla squadra partenopea di raggiungere la Catalogna con un charter. In caso contrario, gli azzurri potrebbero atterrare in Francia e proseguire poi in bus per Barcellona, come ipotizzato nelle ultime ore da Carlo Alvino.