Champions League, possibile rinvio di Barcellona-Napoli

"Ni Copa, Ni Liga, Ni Champions": è eclatante il titolo del quotidiano sportivo spagnolo 'Sport'. La Liga spagnola sarà probabilmente fermata per 15 giorni a causa delle necessarie misure di prevenzione per arginare il Coronavirus. La gara di Europa League tra Siviglia e Roma è stata rinviata a data da destinarsi, ai giallorossi non è stato concesso il via libera per atterrare in Spagna. E anche Barcellona-Napoli di Champions League è - si legge - "a un passo dalla sospensione". La gara sarebbe in programma mercoledì 18 marzo al Camp Nou, ma non si può ipotizzare alcuna data per il recupero.

Probabile che si fermi l'intera competizione: la positività di Rugani, difensore della Juventus, impedirà ai bianconeri di scendere in campo martedì prossimo - 17 marzo - contro il Lione. Replicando il titolo di 'Sport' in Italia: Niente Coppa Italia né Serie A né Champions League.