CorSport: Champions League, settanta euro anche per il settore ospiti a Barcellona

Il Barcellona avrebbe fissato - secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport - i prezzi per il settore ospiti riservato ai napoletani per la sfida tra catalani e Napoli in programma il 18 marzo, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Settanta euro, questo il costo di un biglietto per il settore ospiti del Camp Nou. Lo stesso prezzo, peraltro, che i napoletani pagheranno per andare in curva al San Paolo per la gara d'andata.

Un prezzo però assolutamente basso per il Camp Nou: i biglietti per Barcellona-Napoli riservati ai tifosi di casa, infatti, partono da 134 euro (terzo anello) per arrivare a 269 euro.