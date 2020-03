Champions League, dalla Spagna: "Barcellona-Napoli potrebbe giocarsi a porte chiuse"

Barcellona-Napoli, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma il prossimo 18 marzo in Spagna, potrebbe giocarsi a porte chiuse. Questa l'indiscrezione che arriva dalla Catalogna, pubblicata dal giornale locale "L'Esportiu".

Le autorità iberiche avevano nei giorni scorsi optato per le porte chiuse solo per le gare che riguardavano Inter e Atalanta, avversarie rispettivamente in Europa di Getafe e Valencia.

Dopo il peggioramento della situazione Coronavirus sia a livello italiano che europeo, con un vertiginoso aumento del numero dei contagi negli ultimi giorni, la situazione potrebbe mutare anche per l'incontro tra azzurri e blaugrana, secondo quanto riporta "L'Esportiu". Proprio a Barcellona si è deciso anche di rinviare la maratona cittadina dal 15 marzo al prossimo 25 ottobre.

La decisione definitiva sul match di Champions del Camp Nou, in ogni caso, verrà presa nei prossimi giorni. Dell'argomento ne ha parlato anche il Segretario generale dello Sport della Catalogna Gerard Figueras, ai microfoni di Radio Catalunya: "Barcellona-Napoli a porte chiuse? E' un'ipotesi. Non è stata presa ancora una decisione. Ne parleremo con il Barcellona".