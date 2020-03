Barcellona-Napoli, il Ministro spagnolo: "Nessun pericolo. Si gioca a porte aperte"

Il Ministro della Salute spagnolo Salvador Illa, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente iberica "RAC1", ha parlato delle misure preventive per il Coronavirus e di Barcellona-Napoli.

"Non ci sono rischi per Barcellona-Napoli. Non c'è pericolo che si giochi a porte chiuse. Abbiamo deciso che le partite che si giocheranno a porte chiuse sono solamente quelle in cui partecipano squadre che provengono dalle zone a rischio. A oggi Napoli non fa parte di quella zona, in cui rientrano quattro regioni del nord Italia. Per questo il match si può disputare in tutta normalità", ha spiegato Illa.