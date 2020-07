Barcellona, Suarez vede azzurro: "Ci siamo fatti scappare la Liga, ma in Champions..."

Luis Suarez pensa al Napoli, convinto che il suo Barça possa superarlo in Champions. L'attaccante uruguaiano lo ha spiegato nelle interviste rilasciate ai giornali catalani Sport e Mundo Deportivo.

"Ci siamo fatti scappare via la Liga, e non dobbiamo cercare scuse", spiega a proposito della rimonta con sorpasso del Real Madrid. "Se diamo tutti il massimo, se giochiamo come abbiamo fatto ora contro il Villareal, allora in Champions possiamo centrare l'obiettivo", spiega.

E mentre all'andata fu lui per infortunio a saltare il match con gli azzurri, adesso può essere della partita al contrario – forse - di Antoine Griezmann che pure sta avendo guai fisici.

Infine, a proposito di Italia, l'attaccante ha parlato anche di Lautaro Martinez, sottolineando: "Se verrà al Barcellona saremo pronti ad aiutarlo per farlo ambientare prima possibile e perché si senta subito a suo agio".