Barcellona-Napoli a Miami, Ancelotti: "Per noi sarà un test di spessore"

Conferenza stampa di Carlo Ancelotti da Miami, prima dlel'incontro dell'1.30 del mattino dell'8 agosto contro il Barcellona.

"Mi auguro che i ragazzi diano seguito alle prestazioni viste nella gara di Edimburgo con il Liverpool e in quella di Marsiglia di domenica scorsa. Voglio vedere una squadra che scende in campo con coraggio e personalità. Il Barcellona è sempre stata una squadra competitiva, una squadra organizzata con ottimi giocatori. Ogni anno può lottare per arrivare fino in fondo. Per noi sarà certamente un test di spessore"

Messi assente

"Messi è un giocatore importante, un fuoriclasse che può cambiare sempre la partita. Senza Messi perderanno un po' di qualità ma hanno giocatori importanti in ogni reparto, senza di lui Valverde avrà l'opportunità di provare qualcosa di diverso. In serie A quest'anno diverse squadre che si sono rinforzate e hanno acquistato giocatori di qualità proprio per ridurre il gap con la Juventus e questo porterà sicuramente ad un campionato più equilibrato".

DOVE VEDERLA

Barcellona e Napoli scenderanno in campo all’Hard Rock Stadium di Miami, giovedì 8 agosto alle ore 1.30 (orario italiano). L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky in pay per view: il costo di acquisto è di 10 euro.