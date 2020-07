Barcellona-Napoli, si gioca sabato 8 agosto alle ore 21.00

Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di Champions League, si giocherà sabato 8 agosto al Camp Nou alle ore 21.

Questo l'esito del sorteggio di Nyon. Il match si disputerà a porte chiuse. L'andata terminò col risultato di 1-1 al San Paolo.

La squadra che supererà il turno affronterà ai quarti la vincente tra Bayern Monaco-Chelsea.

La fase finale della Champions si giocherà in Portogallo con una formula ad eliminazione diretta in gare singole, sia per i quarti che per le semifinali, a Lisbona.