Champions League, Barcellona-Napoli in campo il 7 o l'8 agosto?

Barcellona e Napoli potrebbero scendere in campo il 7 o l'8 agosto prossimo per affrontarsi nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019-2020. E' questa l'ipotesi rivelata da Sky Sport per il prosieguo della massima competizione europea per club.

Le date ipotetiche per i turni successivi, al momento sul tavolo, sarebbero le seguenti:

Quarti di finale: andata 11/12 agosto - ritorno 14/15 agosto

Semifinali: andata 18/19 agosto - ritorno 21/22 agosto

Finale: 29 agosto.