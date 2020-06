La Champions League riparte il 7 agosto: da decidere la sede di Barcellona-Napoli

La Champions League riparte il 7 agosto. E' quanto deciso dal Comitato Esecutivo UEFA, che si è riunito oggi in videoconferenza.

Le restanti partite degli ottavi di finale, tra cui Barcellona-Napoli, si giocheranno il 7/8 agosto. Resta ancora da decidere se si giocheranno negli stadi delle squadre di casa o in Portogallo.

L’Estádio do Dragão di Porto e l’Estádio Dom Afonso Henriques di Guimarães si aggiungeranno agli stadi di Lisbona per gli ottavi di finale, se necessario.

Quarti di finale, semifinali e finale si disputeranno con la formula delle "final eight" a eliminazione diretta in gara unica all’Estádio do Sport Lisboa e Benfica e all’Estádio José Alvalade di Lisbona tra il 12 e il 23 agosto 2020.

I quarti di finale si terranno il 12/13/14/15 agosto, le semifinali il 18/19 agosto e la finale all Estádio do Sport Lisboa e Benfica il 23 agosto.

Tutte le restanti partite della UEFA Champions League 2019/20 si giocheranno alle ore 21:00.

Per quanto riguarda la stagione 2020/2021, invece, la fase a gironi della Champions League prenderà il via il 20 ottobre, mentre quella dell'Europa League due giorni dopo, il 22.