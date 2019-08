Barcellona-Napoli 2-1: Rakitic punisce gli azzurri nel finale

Se il Napoli cerca rinforzi in attacco un motivo ci sarà. La prima delle due amichevoli in territorio americano contro il Barcellona ha evidenziato ancora una volta le gravi carenze azzurre in zona gol.

Gli uomini di Ancelotti escono sconfitti di misura per 2-1 contro i blaugrana, nonostante un'ottima prova e una quantità impressionante di palle gol prodotte, quasi tutte puntualmente sprecate dagli avanti partenopei.

I GOL

Il Barca apre le marcature con Busquets, che beffa Meret con tiro dal limite. Il Napoli agguanta subito dopo il pareggio, a pochi minuti dall'intervallo, con un tiro di Callejon deviato nella propria porta da Umtiti, al culmine della tradizionale azione d'attacco azzurra partita dai piedi di Insigne. Nella ripresa Rakitic punisce nelle battute finali i partenopei, troppo spreconi sotto porta, con un preciso tiro che si insacca alla destra di Meret.