Caos in Spagna, il Barcellona compra a mercato chiuso

Sfruttando una controversa regola della federazione spagnola, il Barcellona ha potuto acquistare a mercato chiuso l'attaccante Martin Braithwaite, 28enne danese ex del Leganes (penultimo in classifica nella Liga). La regola 124.3 dispone che società con tesserati lungodegenti (nel caso del Barcellona è Dembele, infortunatosi per oltre 5 mesi) possano ricorrere al mercato. I blaugrana hanno sfruttato la regola a modo loro: non hanno intavolato trattative ma hanno pagato i 18 milioni della clausola rescissoria prevista nel contratto che legava Braithwaite al Leganes.

Furia Leganes

La regola priva la squadra più debole del loro miglior elemento, in una fase cruciale del campionato. Il Leganes dovrà cercare di salvarsi non disponendo più di Braithwaite, e non potendo neanche sostituirlo - essendo il mercato chiuso e non avendo lungodegenti in rosa. “È un danno quasi irreparabile, la normativa va contro l’integrità del campionato", spiega il direttore del Leganes Ortega. "Vogliamo alzare la voce, questa regola non si capisce. Assurdo che una squadra possa scaricare totalmente il suo problema, quello di aver perso a lungo un giocatore per infortunio, sul Leganes”.

Champions League

Una norma che potrebbe svantaggiare in qualche modo anche il Napoli, in Champions League. Braithwaite, infatti, non è utilizzabile per le competizioni europee ma può far rifiatare gli attaccanti blaugrana che dovranno giocare al San Paolo martedì 25 febbraio. Domani, sabato 22 febbraio, la squadra catalana sarà impegnata in una sfida casalinga contro l'Eibar, sulla carta già scontata. Sarà il probabile esordio di Braithwaite, che consentirà a uno tra Griezmann e Messi di riposare per la gara di martedì al San Paolo.