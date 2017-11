Assalto al bar di Verona, il titolare: "Non accetto i soldi dagli ultras del Napoli"

"Non accetterò alcunchè da parte degli ultras napoletani estranei al fatto criminoso, perchè è giusto che paghino, anche economicamente, le persone presenti e responsabili del vile gesto".

Questo il pensiero, riportato dall'Ansa, di Alan Ceruti, titolare del bar "Caffè Oro Bianco" di Verona, che domenica scorsa è stato assaltato da alcuni teppisti napoletani.

Ceruti, dunque, ha deciso di non accettare il contributo per i danni promesso da alcuni gruppi ultras del Napoli, totalmente estranei ai fatti: "Non mi sento di accettare del denaro da terzì a me sconosciuti, innanzitutto perchè oltre al danno materiale esistente, pesa di più quello morale verso me e soprattutto verso i clienti e nei confronti di quei bambini indifesi ed impauriti, che piangevano".