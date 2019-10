Da Verona a Napoli in bici: il tour della pace dell'ex portiere azzurro per unire le tifoserie

Da Verona a Napoli in bicicletta in un tour della pace tra le due tifoserie da tempo rivali. E' l'idea di Claudio Bandoni, ex portiere azzurro dal 1964 al 1967, e veronese d'adozione.

Bandoni, 80 anni, vive nella città di Romeo e Giulietta ormai da tempo, avendo sposato una donna veronese.

La partenza è fissata per sabato 4 ottobre da Verona, presso lo stadio Bentegodi, alle 15.30, mentre l'arrivo a Napoli è previsto per il pomeriggio di giovedì 17 ottobre, due giorni prima del match tra gli azzurri e l'Hellas, che si giocherà al San Paolo sabato 19 ottobre alle ore 18,00.

Nel corso del tragitto - ricorda "Il Caffè 2003" - Bandoni toccherà quasi tutte le città della cui squadra ha vestito la maglia, e sarà accolto da suoi ex-compagni e club di tifosi.

A supportare l'ex portiere del Napoli nell'iniziativa ci saranno anche la FISSC (Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio) e il Panathlon Club Verona 1954.