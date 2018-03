Raiola: "Balotelli vale 100 milioni. Ho parlato con Napoli, Inter e Juve"

Raiola ha parlato su Raisport di Mario Balotelli, attualmente in forza al Nizza: "Mario è pronto a rientrare. È maturato ed è uno dei primi dieci attaccanti al mondo. In Italia è il numero uno, vale 100 milioni di Euro, ma è a parametro zero ed è quindi un affare".

Squadre interessate

"Sto trattando con molti club in Inghilterra e in Italia. Ho parlato con Juve, Roma, Napoli, Inter. Il Milan no perchè lì c'è Mirabelli e non possiamo parlare, non sono al suo livello", conclude Raiola.