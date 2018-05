Balotelli al Napoli, per Giuntoli è più di una suggestione

Mario Balotelli (in scadenza di contratto) lascerà il Nizza dopo due stagioni molto positive. L'attaccante, 28 anni ad agosto, ha realizzato 43 reti in 63 gare con la maglia dei francesi. Numeri importanti che suggeriscono anche un immediato ritorno in nazionale italiana. Ma sul suo prossimo club c'è ancora riserbo. Balotelli ha ammesso che quella in programma sabato 19 a Lione sarà "l'ultima partita con il Nizza". Sul centravanti ci sono molte squadre ma Balotelli non ha mai nascosto, anche attraverso i suoi profili social, la grande simpatia per Napoli città e squadra.



Per Giuntoli rappresenta più di una suggestione e ci sarebbe anche l'ok di De Laurentiis. Un profilo interessante, un calciatore nel pieno della maturità (anche psicologica), con abilità tecniche indiscutibili. L'interesse, da entrambe le parti c'è. Balotelli potrebbe vestire la maglia azzurra del Napoli prima dell'estate.