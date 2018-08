Balotelli: "Amo Napoli e i napoletani. Perché non vengo? Chiedetelo ad ADL"

Attraverso alcune 'stories' su Instagram, il centravanti del Nizza e della Nazionale italiana Mario Balotelli ha risposto ad alcune domande dei suoi followers. Due, in particolare, riguardano Napoli e il Napoli. A chi gli chiede il motivo del suo amore per Napoli, Balotelli risponde: "Amo Napoli perché ho amato una donna napoletana, perché amo i tifosi napoletani e amo Maradona". Un secondo fan gli chiede perché Balotelli, nonostante le continue voci di mercato, non sia mai approdato in maglia azzurra. "Chiedetelo al vostro presidente", scrive Balotelli.