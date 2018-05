Balotelli al Napoli, anche per i bookmakers è quasi fatta

Vi avevamo già anticipato del forte interesse del Napoli per Mario Balotelli. La trattativa c'è, calciatore, Raiola e società azzurra stanno lavorando sotto traccia per garantire un primo rinforzo in attacco ad Ancelotti. Il centravanti è esploso e maturato a Nizza, e approderebbe a Napoli per una cifra tutto sommato abbordabile: ai transalpini basterebbe un rimborso di 10 milioni per liberare il calciatore ex Inter e Milan. Anche i bookmakers vedono Napoli nel futuro di Balotelli: Agipronews riferisce che la quota 'Balotelli al Napoli' continua a calare: da 5,50 della scorsa settimana a 2,00 di oggi. Secondo gli esperti il Napoli è la squadra che ha maggiori possibilità di essere il prossimo approdo di Balotelli. Il Marsiglia (prima favorito) oggi è quotato 4,50, un'altra stagione al Nizza a 10,00, la maglia giallorossa della Roma a 12,00.