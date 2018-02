Caso Younes, parla l'avvocato del Napoli: "Contratto firmato, rischia sanzioni e squalifica"

Il Napoli fa chiarezza, attraverso il suo legale Mattia Grassani, a proposito della vicenda di Amin Younes. Il tedesco in forza all'Ajax - che dopo aver sostenuto anche le visite mediche con gli azzurri è tornato a casa ufficialmente per motivi familiari - ha dichiarato nei giorni scorsi che non sa se in estate sarà del Napoli.

“Innanzitutto quello che dice il giocatore non può prescindere dagli accordi formalizzati con la società del Napoli alla presenza dello stesso giocatore - spiega a Radio Crc Grassani - Resta il fatto che il Napoli ha sottoscritto durante il mercato un accordo con decorrenza dal 1° luglio 2018; accordo deposito correttamente in Lega. Al di là delle sensazioni di Younes, il Napoli è l’unico club titolare del diritto alle sue prestazioni sportive".

"Se Younes deciderà di prendere strade diverse rispetto a questo accordo - prosegue l'avvocato - si assumerà tutte le responsabilità sia economiche che disciplinari. Firmare per un’altra squadra è uno scenario impercorribile. Se lo dovesse fare verrebbe squalificato e in più dovrebbe risarcire il danno al Napoli in termini economici. Anche il nuovo club sarebbe considerato a livello patrimoniale responsabile in solido. Oggi si sente dire che i contratti, anche firmati, hanno un valore relativo. Siamo però all’interno di un contesto altamente professionale. Non vi è dubbio che le firme di Younes sono arrivate su una serie di documenti. Credo che se il giocatore continuerà nella sua iniziativa, andrà a sbattere contro un muro a meno che tutto non avvenga alle condizioni del Napoli”.