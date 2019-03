Napoli, il sorteggio per quarti e semifinali di Europa League: le possibili avversarie

Si terrà quest'oggi a Nyon, a partire dalle ore 13,00, il sorteggio che deciderà gli accoppiamenti dei quarti di finale di Europa League ed il tabellone per le semifinali.

Grande attesa per conoscere il destino del Napoli nella competizione europea, dopo il passaggio del turno ai danni degli austriaci del Salisburgo.

E' la quinta volta nella storia del club partenopeo che si centrano i quarti in una competizione europea. Era accaduto per due volte in Coppa delle Coppe (1962-63 e 1976-77), in Coppa Uefa (1988-89) e in Europa League (2014-15).

Queste le possibili avversarie degli azzurri: Arsenal, Chelsea, Benfica, Valencia, Villarreal, Eintracht Francoforte e Slavia Praga.

Assolutamente da evitare le inglesi. Più abbordabili Slavia Praga e Benfica. Occhio agli ostici tedeschi dell'Eintracht Francoforte, che hanno eliminato l'Inter negli ottavi.