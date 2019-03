Europa League, il Napoli pesca l'Arsenal ai quarti di finale

Il Napoli pesca l'Arsenal nei quarti di finale di Europa League. Andata a Londra l'11 aprile, ritorno il 18 al San Paolo.

Urna amara quella di Nyon, dunque, per gli azzurri, che beccano la peggiore avversaria possibile.

Sorteggiato anche il tabellone per le semifinali. In caso di passaggio del turno, gli uomini di Ancelotti incontrerebbero la vincente tra Villarreal e Valencia.

Per quanto riguarda gli altri accoppiamenti, il Chelsea di Maurizio Sarri pesca lo Slavia Praga. L'altra sfida sarà, invece, tra Eintracht Francoforte e Benfica.

"Sarà una sfida difficile ma molto affascinante per noi, per la società e per i nostri tifosi". Questo il primo commento di Carlo Ancelotti subito dopo il sorteggio.

CENNI STORICI E PRECEDENTI

E' la quinta volta nella storia del club partenopeo che si giocano i quarti di finale in una competizione europea. Era già accaduto per due volte in Coppa delle Coppe (1962-63 e 1976-77), in Coppa Uefa (1988-89) e in Europa League (2014-15).

Napoli e Arsenal si erano già incontrati, invece, in Europa nel 2013, nei gironi di Champions League. 2-0 per gli inglesi all'andata all'Emirates, 2-0 al ritorno al San Paolo in favore degli azzurri con reti di Higuain e Callejon.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!