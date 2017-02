De Laurentiis: "Il futuro di Sarri? Abbiamo un contratto di 4 anni"

Aurelio De Laurentiis è in vacanza in Trentino. Mediaset lo ha raggiunto chiedendogli sia della partita del suo Napoli col Real Madrid - ormai in dirittura d'arrivo - sia della vicenda Sarri, che Il Tempo (smentito con forza dallo stesso mister partenopeo) ha dato vicino alla Juventus.

Il presidente del Napoli spiega che col Real non è impossibile. "La considerazione di essere squadra e di giocare in un modo completamente diverso può fare la differenza - ha spiegato il patron - A Sarri gli va dato atto di aver impostato un gioco considerato unico in Europa: se i nostri saranno coscienti di questa capacità, tenendo la linea alta e non concedendo ripartenze, ce la potremo giocare alla pari. Maradona ci sarà. Un titolo a Real Madrid-Napoli? 'Sfida infernale'".

A proposito del futuro del mister, De Laurentiis ha gettato acqua sul fuoco. "Ho un contratto di quattro anni, In tanti anni non mi avete conosciuto, io sono un monogamo. Come avrei fatto a stare con mia moglie 44 anni? Gli scazzi ci devono stare, sono il sale e il pepe della vita e dei rapporti. Ogni volta che uno esprime la propria opinione, dite che mi sono scazzato con il giocatori, allenatore o giornalista. Ma non è così. Uno esprime la propria opinione. Dopo parlando veloce con la stampa dà quel senso di un eternamente incazzoso ma non è così. lo sono un uomo sereno disteso, amorevole. Voglio bene a tutti lavoro per il prossimo. Non me ne frega nulla di me stesso, per me il prossimo è Sarri".

Infine, consueta stoccata al Pipita Higuain. "A Venezia gli avevo fatto un'offerta molto consistente, ma il suo entourage nei mesi successivi ha tergiversato. Comunque penso che il meglio Higuain l'abbia dato con Sarri". E in chiusura: "Scudetto? Siamo in agguato. Ci credo sempre, la Juve però ha più cattiveria di noi".