De Laurentiis e il nuovo stadio: “Costruirò Casa Napoli”

“Aspetto risposte per 100 ettari per realizzare 'Casa Napoli'. Cercherò di costruire uno stadio che sarà un gioiello di 30mila posti”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenuto oggi al 19esimo convegno dei Giovani imprenditori edili Ance.

Lo stadio non sarà “con sediolini, vengo dal cinema e credo che si debba stare comodi”, ha spiegato il patron azzurro. “Con schermi alti 100 metri per la moviola, così ci divertiremo, e un terreno di gioco che possa slittare verso l'esterno e far venir fuori una piattaforma per i concerti”. Nella struttura dovrebbero essere ospitati anche “12 campi di calcio e lo spazio per un vivaio, per tutelare i più bravi”.

“Non posso fare la figura del pezzente in Europa. Quando il Manchester City o il Real Madrid vengono qui posso fare per loro una cena da sogno ma è un po' di fumo negli occhi e non basta. Siccome i soldi sono messi a disposizione dalla Regione, io sono andato da Vincenzo De Luca per dirgli 'capiamo cosa fare perché non posso fare figura del pezzente in Europa'”, ha puntualizzato il presidente del Napoli, che poi ha aggiunto. “La legge sugli stadi è inapplicabile. L'ha fatta Nardella, che ora è sindaco di Firenze, e non porterà nessuno stadio alla riqualificazione. Se dovessi fare uno stadio con quella legge, mi rifiuterei”.

D'altra parte, De Laurentiis conferma la sua disponibilità “a mettere a posto il San Paolo”, ma ha espresso dubbi sui lavori da realizzare nella struttura di Fuorigrotta in vista delle Universiadi 2019. “La pista di atletica facciamola altrove. Ho chiamato il commissario delle Universiadi 2019 Latella per dirle che si è messa in un mare di guai, ho chiamato Cantone per i ritardi accumulati. Come si spendono 270 milioni in pochi mesi? Il Codice degli appalti, già di suo, allunga i tempi. Vogliono aprire i cantieri mentre giochiamo la Champions? Io mi sono andato a lamentare da De Luca che ha chiesto una nuova riunione del Comitato con il Comune, Latella e al quale sarò presente anch'io”.

E sempre a proposito del San Paolo, il patron si è lamentato dell'accordo con il Comune di Napoli relativo all'affitto della struttura: "Il Consiglio comunale non ha accettato e io devo dare 400mila euro in più”. “Hanno chiesto parere al Coni – ha aggiunto – e l'affitto del San Paolo è tra i 450 e i 550 mila euro all'anno, e io dovrei pagare 1 milione e 650mila euro?”.