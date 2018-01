Atalanta sconfitta dal Napoli, la provocazione: "Vittoria in trasferta estera degli azzurri"

Nuove polemiche per il post del deputato leghista Gianluca Pini su Atalanta- Napoli. "Tanto di cappello per il Napoli per la vittoria in trasferta estera. Auguri per lo scudetto", è stato il post ironico del deputato, che non è piaciuto ai tifosi azzurri".

Borrelli e Simioli: "Pensava di essere ironico ma è risultato solo squallido parlando di trasferta estera senza esprimere solidarietà per i cori razzisti. Ha perso l'ennesima occasione per stare zitto o esprimere solidarietà ai napoletani", piegano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli".